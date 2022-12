యూజర్లకు వాట్సాప్ షాక్.. 37లక్షలకు పైగా ఖాతాలను బ్యాన్ చేసి వినియోగదారులకు వార్నింగ్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం అయిన మెసేజింగ్ సేవ సంస్థ, వాట్సాప్ నవంబర్ నెలలో చాలా మంది భారతీయులకు షాకిచ్చింది. దాదాపు నవంబర్ నెలలో ఏకంగా 37.16 లక్షల ఖాతాలను నిషేధించినట్టు వెల్లడించింది.

English summary

In November, WhatsApp banned over 37 lakh bad accounts in India. If the guidelines are not followed, the accounts will be banned said whatsapp.