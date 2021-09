పంజాబ్ కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఆయనేనా-వచ్చే ఎన్నికలకు సిక్కు-నాన్ సిక్కు కాంబినేషన్-కాంగ్రెస్ వ్యూహమిదే

India

oi-Srinivas Mittapalli

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి కెప్టెన్ అమరీందర్ సింగ్ రాజీనామాతో... సహజంగానే తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే దానిపై అందరి దృష్టి నెలకొంది.శనివారం(సెప్టెంబర్ 18) సాయంత్రం జరగబోయే కాంగ్రెస్ శాసన సభాపక్షం సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.ఈసారి నాన్ సిక్కు వర్గానికి చెందిన నేతను ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకునే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఆమ్ ఆద్మీ బలపడుతున్నట్లు పలు సర్వేల్లో వెల్లడైన నేపథ్యంలో... నాన్ సిక్కు వర్గానికి ప్రాధాన్యమివ్వాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికైతే తదుపరి సీఎం జాబితాలో ఓ నేత పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది...

English summary

Sunil Kumar Jakhar's name is in top list as next Punjab Chief minister.With the resignation of Punjab Chief Minister Capt Amarinder Singh, the congress party focus is on choosing next Chief Minister.