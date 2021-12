CDS జనరల్ బిపిన్ రావత్ వారుసుడు ఎవరు.. ఈ నియామకాన్ని ఎలా చేపడతారు..?

India

oi-Kannaiah

దేశానికి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఉండాలన్న డిమాండ్ దశాబ్దాలపాటుగా ఉంది. ఈ డిమాండ్‌ను మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే నెరవేర్చింది. భారత తొలి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్‌గా జనరల్ బిపిన్ రావత్‌ను నియమించింది. అయితే విధి చిన్న చూపు చూడటంతో భారత తొలి సీడీఎస్‌ను హెలికాఫ్టర్ ప్రమాదం బలితీసుకుంది. మరో ఏడాది పదవీకాలం ఉండగానే హెలికాఫ్టర్ ప్రమాదంలో సీడీఎస్ జనరల్ బిపిన్ రావత్ మరణించారు. బిపిన్ రావత్‌ మృతి దేశానికి తీరని లోటు. దేశ మిలటరీ వ్యవహారాలకు కూడా సీడీఎస్ సెక్రటరీగా వ్యవహరిస్తారు. జనరల్ బిపిన్ రావత్ మృతితో ఈయన వారసుడిగా ఎవరు ఆ స్థానంలోకి వస్తారనే చర్చ ప్రారంభమైంది.

English summary

After CDS General Bipin Rawat death in the helicopter crash, now debate is going on as who will be Bipin Rawat's successor.