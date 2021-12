Wife: మొదటి భార్యను నడిరోడ్డులో నిలబెట్టి నరికి చంపేసిన భర్త, పోలీస్ స్టేషన్ లో కొడవలి పెట్టి, స్టోరీ చెప్పి

India

లక్నో: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు మొదట్లో సంతోషంగా కాపురం చేశారు. రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా దంపతుల మద్య రాజీ కుదరలేదు. భర్త మరో మహిళను రెండో పెళ్లి చేసుకుని ఆమెతో కూడా కాపురం చేస్తున్నాడు. కొంతకాలం తరువాత భర్త మీద కేసు పెట్టిన మొదటి భార్య అతన్ని జైల్లో పెట్టించింది. బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చిన భర్త అతని మొదటి భార్యతో మళ్లీ గొడవ పడ్డాడు. చివరికి మొదటి భార్యకు దూరంగా ఉంటూ రెండో భార్యతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు. మొదటి భార్య మీద నిఘా వేసిన భర్త ఆమెను చంపేయాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. చివరికి మొదటి భార్యను నడిరోడ్డులో నిలబెట్టి అందరి ముందు బహిరంగంగా నరికేశాడు. మొదటి భార్యను నరికి చంపిన భర్త నేరుగా వేరే పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి రక్తం కారుతున్న కొడవలి టేబుల్ మీద పెట్టి లొంగిపోయి స్టోరీ మొత్తం చెప్పడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: A 50-year-old man hacked his first wife to death publicly over a domestic issue. Later, the accused, Shakil Ansari, went to a police station, where he surrendered with a blood-stained knife.