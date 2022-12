Newly married: రాత్రి భర్తతో గొడవపడి ఇంటి నుంచి ?, కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి నోటిలో ?!

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/వేలూరు: యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఎదిరించిన ప్రేమికులు వివాహం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా దంపతులు కాపురం పెట్టారు. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న తరువాత దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. రానురాను ప్రేమికుల మద్య గొడవలు పెద్దవి అయ్యాయి. భర్తతో గొడవపడుతున్న కొత్త పెళ్లి కూతురు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయి రెండుమూడు రోజుల తరువాత మళ్లీ భర్త ఇంటికి వెలుతోంది. చివరికి భర్తతో గొడవపడి వెళ్లిపోయిన కొత్త పెళ్లికూతురు బావిలో శవమై కనిపించింది. కొత్తపెళ్లికూతురు నొటిలో బట్టలు కుక్కి ఆమె కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి బావిలో విసిరేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Wife: Newly married woman was brutally murdered by tying her face, hands and feet with a cloth and pushing her into a well near Vellore.