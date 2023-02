Wife; అక్రమ సంబంధం, 18 ఏళ్ల తరువాత భర్తకు డౌట్, డంబిల్ తో తీరికగా భార్యను చంపేసి సోఫాలో ? !

u. భార్యకు అక్రమ సంబంధం అందని రగిలిపోయిన భర్త డంబిల్ తో అతని భార్య బలంగా కొట్టడంతో ఆమె కిందపడిపోయింది. భార్య ఎక్కడ బతికిపోతుందో అనే అనుమానంతో ఆమె తల మీద డంబిల్ తో తీరికగా కుర్చుకుని దాడి చేశాడు.

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/కేఆర్ పురం: 18 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైన ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లలు ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు. పిల్లలు పుట్టిన కొన్ని పంవత్సరాలు దంపతులు బాగానే ఉన్నారు. తరువాత భార్యాభర్తల మధ్య అక్రమ సంబంధం విషయంలో అనుమానం రావడం గొడవ మొదలైయ్యింది. భార్యకు అక్రమ సంబంధం అందనే అనుమానం చివరికి హత్యకు దారి తీసింది.

ఇంట్లోనే జిమ్ చేస్తున్న భర్త డంబిల్ తో అతని భార్య తల మీద దాడి చేశాడు. డంబిల్ తో బలంగా దెబ్బ తగలడంతో ఆమె కిందపడిపోయింది. భార్య ఎక్కడ బతికిపోతుందో అనే అనుమానంతో ఆమె తల మీద పదేపదే డంబిల్ తో దాడి చేసి ఆమె ప్రాణం పోయిందని నిర్దారించుకున్న భర్త సాఫీగా సోఫాలో కుర్చుకున్నాడు.

Menaka: కోటీశ్వరులైన మసలోళ్లకు స్వర్గం చూపించిన మేనకా, వయస్సు 29, ఏం చేసిందంటే? ఫినిష్!

English summary

Wife: The husband suspected that his wife was having an illicit relationship, and the husband killed his wife by taking the dumbbells used in the gym in Bengaluru.