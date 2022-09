Boyfriend: ఇంటి పక్కనే భార్యకు బాయ్ ఫ్రెండ్, వార్నింగ్ ఇచ్చిన భర్త, విసిగిపోయి ఇంట్లో ఏం చేశాడంటే ? !

India

భోపాల్/ మధ్యప్రదేశ్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త ఎక్కువగా బయట ఉంటున్నాడు. ఇంటి సమీపంలో నివాసం ఉంటున్న యువకుడితో భార్య చనువుగా ఉంటున్నదని ఆమె భర్తకు తెలిసిపోయింది. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య గొడవలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. ఉదయం పిల్లలు స్కూల్ కు వెళ్లారు. మద్యాహ్నం భర్త ఇంటి నుంచి బయటకు పరుగు తీశాడు. నా భార్యను ఎవరో హత్య చేశారని స్థానికులకు చెప్పాడు. పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ 100 నెంబర్ కు ఫోన్ చేసిన భర్త నా భార్యను ఎవరో చంపేశారని, మీరు త్వరగా రావాలని పోలీసులకు చెప్పాడు. అయితే పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చిన తరువాత క్లైమాక్స్ మొత్తం రివర్స్ అయ్యింది.

Wife: The police arrested a man who stabbed his wife to death over suspicion of being infidelity in Madhya Pradesh. The accused tried to mislead police by claiming that one of his neighbours had killed his wife, later, the truth was revealed,