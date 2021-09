Wife: శోభనం రోజు నుంచి సేమ్ సీన్, విదేశాల్లో మొగుడు, వీడియో కాల్ సెక్స్ కోసం టార్చర్, అత్త ఎంట్రీ !

India

అహమ్మదాబాద్/ కెనడా: బాగా బలిసిన కుటుంబంలో పుట్టిన యువకుడికి వివాహం చెయ్యాలని అతని కుటుంబ సభ్యులు అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. బంధువులు, స్నేహితుల సహాయంతో మంచి అమ్మాయిని చూసి వివాహం చేసుకోవాలని అతను ఉబలాట పడ్డాడు. మనోడి క్యారెక్టర్ తెలిసిన వాళ్లు ఎవ్వరూ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యడానికి ధైర్యం చెయ్యలేకపోయారు. ఓ యువతికి గ్రహాలు అనుకూలించకపోవడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమె పూర్తి వివరాలను వారి కులానికి చెందిన మ్యాట్రీమోనీ వెబ్ సైట్లలో పెట్టారు. అదే సమయంలో యువతికి, కిలాడీ కేటుగాడికి పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యింది. మంచి అబ్బాయి చిక్కాడని ఆమె వివాహం చేసుకుంది. శోభనం రోజు నుంచి రాత్రి పీకలదాక మద్యం సేవించి ఇంటికి వెలుతున్న భర్త ఆమెకు ప్రత్యక్షంగానే నరకం చూపించాడు. బూతులు మాట్లాడుతూ ఫోర్న్ సినిమాలను భార్యకు చూపించిన భర్త నువ్వు కూడా ఇలాగే చెయ్యాలని టార్చర్ పెట్టాడు. భర్తను కొంతకాలం నరకం చూపించిన భర్త ఆమెకు చెప్పాపెట్టకుండా ఫారిన్ చెక్కేశాడు. విదేశాల నుంచి భార్యకు వీడియో కాల్ చేసిన భర్త నువ్వు నాకు వీడియో కాల్ లో నగ్నం డ్యాన్స్ చేసి చూపించాలని ఒత్తిడి చేశాడు. నగ్నంగా వీడియో కాల్ చేసి ఆన్ లైన్ డేటింగ్ చెయ్యడానికి భార్య నిరాకరించింది. నా కొడుకు చెప్పినట్లు నువ్వు చెయ్యాలని, నగ్నంగా వీడియో కాల్ చేసి అతను ఏమి చెబితో అది చెయ్యాలని తన అత్తమామలు కూడా టార్చర్ పెట్టి చితకబాదుతున్నారని, పుట్టింటి నుంచి లక్షల రూపాయల నగదు, బంగారు నగలు తీసుకురావాలని తనను ఇంటి నుంచి బయటకు నెట్చేశారని బాధితురాలు కేసు పెట్టడం కలకలం రేపింది.

Wife: A woman in Gujarat’s Ahmedabad was allegedly severely thrashed by her in-laws, reportedly after she turned down her Canada-based husband’s demand to engage in sexual activity with him over video calls.