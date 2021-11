India

oi-Shashidhar S

పంజాబ్ ఎన్నికలు అన్నీ పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. కొత్త పార్టీ పంజాబ్ లోక్ కాంగ్రెస్ కూడా ప్రెస్టేజీగా తీసుకుంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ అధికారం చేపడుతుందని ఆ పార్టీ చీఫ్, మాజీ సీఎం అమరీందర్ సింగ్ ధీమాతో ఉన్నారు. అయితే అతను బీజేపీతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆయన సోమవారం హర్యానా సీఎం మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్‌తో సమావేశం అయ్యారు.

English summary

Former Punjab chief minister Amarinder Singh Monday said his Punjab Lok Congress will form the government state in 2022 in alliance with the BJP and a breakaway Akali faction