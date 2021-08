16 కోట్ల అత్యంత ఖరీదైన ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినా ఆగని మృత్యువు .. అనారోగ్యంతో ఏడాది పాప వేదిక మృతి !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన 16 కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే ఇంజక్షన్ తీసుకున్న ఏడాది పాప వేదిక సౌరబ్ షిండే మృత్యువుతో పోరాడి కన్నుమూసింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఇంజెక్షన్ కూడా పాప ప్రాణాలను కాపాడలేకపోయింది . జన్యుపరమైన రుగ్మత కారణంగా ఆస్పత్రిలో ప్రాణాల కోసం పోరాడిన ఒక సంవత్సరం వయసున్న వేదికా సౌరభ్ షిండే పూణేలోని దీనానాథ్ మంగేష్కర్ ఆసుపత్రిలో కన్నుమూసింది . వేదిక మృతితో ఆమె కుటుంబం కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తుంది.

English summary

Vedika Saurabh Shinde, the baby who took the world's most expensive Rs 16 crore injection last month, has died after battling death. Even the most expensive injection in the world could not save a baby’s life. One-year-old Vedika Saurabh Shinde, who was fighting for her life in a hospital due to a genetic disorder, died at Dinanath Mangeshkar Hospital in Pune on Sunday evening. Her family is in tears over the death of Vedika.