Year Ender 2021: కరోనాతో ముగుస్తున్న ఏడాది-ఆరంభంలో సెకండ్ వేవ్-ఇప్పుడు ఓమిక్రాన్

India

oi-Syed Ahmed

ఈ ఏడాది భారత్ కు కరోనా వైరస్ తో పోరాటంతోనే సరిపోయింది. ఆరంభంలో కోవిడ్ 19 సెకండ్ వేవ్ భయాలతో ఏడాది మొదలుపెట్టిన భారతీయలు.. ఏడాది ముగిసే సమయానికి ఓమిక్రాన్ భయాలతో అల్లాడుతున్నారు. ఈ మధ్యలో లక్షల సంఖ్యలో పుట్టుకొచ్చిన కేసులు, వేలలో సంభవించిన మరణాలు దేశాన్ని అతకాకుతలం చేశాయి. భారీ స్ధాయిలో ఉద్యోగాలకు ఎసరుపెట్టాయి. కోట్ల మంది ఉపాధి దెబ్బతీశాయి. ఆర్ధిక వ్యవస్ధల పరిస్ధితి అయితే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. దీంతో ఈ ఏడాది మరో కోవిడ్ సంవత్సరంగా మిగిలిపోయింది.

English summary

this year belongs to covid 19 pandemic affect in india as it shows severe impact on several states with lakhs of cases and thousands of deaths also.