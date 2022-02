UP Elections 2022: గుక్కెడు నీళ్ళకోసం ప్రజలను ఏడిపించిన పార్టీలను ఓటుకోసం ఏడిపించండి: యోగి ఆదిత్యనాథ్

India

ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా సాగుతోంది నువ్వా నేనా అన్నట్టు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు మాటల యుద్ధానికి దిగుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లో అధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి బిజెపి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే బిజెపి ని గద్దె దించడం కోసం ప్రతిపక్ష పార్టీలు పోరాటం చేస్తున్నాయి. ఆదివారం రోజు ఉత్తర ప్రదేశ్ లో మూడో దశ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్న ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రతిపక్ష పార్టీలపై విరుచుకుపడ్డారు.

