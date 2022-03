Student: కాలేజ్ కు వెళ్లిన ఇంజనీరింగ్ అమ్మాయి, సిటీలోని హోటల్ రూమ్ లో శవమైయ్యింది, డెత్ నోట్ లో !

India

oi-Mallikarjuna

నోయిడా/న్యూఢిల్లీ: కూతురితో కలిసి సంతోషంగా జీవిస్తున్న దంపతులు ఆమె ఏమి అడిగితే అది తీసిస్తున్నారు. అమ్మాయి ఎక్కడ చదవాలంటే అక్కడ చదివించారు. అమ్మాయి కోరుకున్న ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లోనే ఆమెను చేర్పించారు. కాలేజ్ కు వెళ్లి వస్తున్న అమ్మాయి కూడా ఆమె తల్లిదండ్రులతో సంతోషంగానే ఉంటున్నది. కాలేజ్ కు వెలుతున్న అమ్మాయి ఆమె స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా బయటకు వెళ్లి వస్తోంది. మా కూతురు ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి మంచి ఉద్యోగం చేస్తే చూడాలని ఉందని ఆమె తల్లిదండ్రులు వారి బంధువులు, స్నేహితులకు చెబుతున్నారు. కాలేజ్ లోని లైబ్రరికి వెళ్లి కొంత సేపు చదువుకుని వస్తానని ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో తల్లికి చెప్పి బయటకు వెళ్లింది. కాలేజ్ కు వెళ్లిన అమ్మాయి సాయంత్రం అయినా ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆమె కోసం గాలించారు. రాత్రి అయినా అమ్మాయి ఆచూకిలేకపోవడంతో హడలిపోయిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. అమ్మాయి మొబైల్ నెంబర్ ఆధారంగా ట్రేస్ చేసిన పోలీసులు ఓ హోటల్ లోకి వెళ్లారు. హోటల్ లోని రూమ్ లో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న అమ్మాయి శవమై కనిపించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Young woman: Engineering student who went out of home found dead in hotel room near by her home in Noida in Uttar Pradesh.