టాప్ యూట్యూబర్ అరెస్ట్: ఉరి వేసుకున్న స్థితిలో నిర్జీవంగా భార్య..శరీరంపై ఆ గుర్తులు

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: మహారాష్ట్రలో సంచలనం రేపిన యూట్యూబ్ ఆర్టిస్ట్ జితేంద్ర అలియాస్ జీతూజాన్ భార్య కోమల్ అగర్వాల్ ఆత్మహత్యకేసు.. అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో భర్తే ప్రధాన నిందితుడిగా పోలీసులు గుర్తించారు. ముంబైలోని భండూప్ పోలీసులు అతణ్నిఅరెస్ట్ చేశారు. కోమల్ హత్యకేసులో యూట్యూబర్ జీతూజాన్ ప్రమేయం ఉందని నిర్ధారించారు. అతనిపై పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. కోమల్ అగర్వాల్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పటికీ.. ఆ దిశగా ఆమెను ప్రేరింపించేలా చేశాడని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తోన్నారు.

దేశంలో ఫైజర్, మోడెర్నా: మెట్టు దిగిన మోడీ సర్కార్: పరిహారానికి ఓకే?

English summary

YouTube artist Jitendra, who is popularly known as Jeetu Jaan, was arrested by the Bhandup police in connection with his wife Komal Agarwal’s death. The victim was found hanging from a ceiling fan.