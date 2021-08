ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో 1500 మంది భారతీయుల ఆక్రందన : కేంద్రానికి వేడుకోలు, తరలింపుపై ఉత్కంఠ !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

తాలిబన్ల వశమైన ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి. ప్రజల ఆర్తనాదాలు మిన్నంటుతున్నాయి. తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ రాజధాని కాబూల్ ను స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత వేలాది మంది ప్రజలు దేశం విడిచి పారిపోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో సిక్కు మరియు హిందూ కుటుంబాలు ఆశ్రయం పొందినా తాజా పరిణామాలతో భయాందోళనలో ఉన్నారు. వారు ఆఫ్ఘనిస్థాన్ నుండి స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో సంబంధిత విషయాలను సమన్వయం చేయడానికి భారతదేశం ఒక సెల్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ఆ సెల్ కు ఫోన్ చేసినా స్పందించటం లేదని భారతీయ కార్మికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు .

Conditions are worse in Taliban-occupied Afghanistan. The cries of the people are echoing. Thousands of people have been desperately trying to flee the country since the Taliban seized control of the Afghan capital, Kabul, while Sikh and Hindu families and also indian workers total 1500 indians have sought refuge in Afghanistan, but are still reeling from the latest developments. India has set up a cell to coordinate relevant matters in the wake of their attempt to return home from Afghanistan.