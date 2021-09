International

oi-Rajashekhar Garrepally

కాబూల్: ఆప్ఘనిస్థాన్‌ను తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకున్న తాలిబన్లు అధికార పగ్గాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నప్పటికీ.. ఆ దేశంలోని పంజ్‌షీర్ ప్రాంతాన్ని మాత్రం దక్కించుకులోకపోతున్నారు. పంజ్‌షీర్ ప్రాంతంపై తీవ్రస్థాయిలో దాడులు చేస్తున్నా నార్తెర్న్ అలయెన్స్ దళాలు లొంగడం లేదు.

తమ సరిహద్దుల్లోకి రాకముందే తాలిబన్లను ఆప్ఘన్ దళాలు మట్టుబెడుతున్నాయి.

తాలిబన్లకు ఆల్‌ఖైదా లాంటి ఉగ్రవాదులు మద్దతుగా నిలుస్తున్నప్పటికీ.. అలయెన్స్ దళాలపై పైచేయి సాధించలేకపోతున్నాయి. ఇప్పటికే వందలాది మంది తాలిబన్లను మట్టుబెట్టిన అలయెన్స్ దళాలు.. వందలాది ఉగ్రవాదులను బంధీలుగా చేసుకున్నాయి.

శత్రుదుర్భేధ్యంగా ఉండే పంజ్‌షీర్ కొండల ప్రాంతంలోకి వెళ్లాలంటే తాలిబన్లు హడలిపోతున్నారు. ఉగ్రవాదుల మద్దతుతో దాడులు చేస్తున్నాయి తాలిబన్ బలగాలు. తాజాగా, పంజ్‌షీర్ సైన్యం జరిపిన దాడుల్లో 450 మందికిపైగా తాలిబన్లు హతమైనట్లు సమాచారం. మరో వంద మందికిపైగా తాలిబన్లను సైన్యం బంధీలుగా చేసుకున్నట్లు తెలిసింది.

The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity. https://t.co/FaKmUGB1mq