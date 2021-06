ప్రచండ భానుడినే ఢీ కొట్టే సాహసం: దూసుకొస్తోన్న అతి భారీ తోకచుక్క: కళ్లు చెదిరే వేగం

International

వాషింగ్టన్: అంతే తెలియని అంతరిక్షంలో మరో అద్భుత ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది.ఓ భారీ తోకచుక్క మన సౌర వ్యవస్థలోకి ప్రవేశించింది. ఇప్పటికే అది నెప్ట్యూన్‌ను దాటేసింది. కళ్లు చెదిరే వేగంతో దాని ప్రయాణం సాగుతోంది. ఇంకొద్ది రోజుల్లో శనిగ్రహాన్ని చుట్టేయబోతోంది. అక్కడి నుంచి నేరుగా అది సూర్య భగవానుడి వైపునకు దూసుకెళ్తుంది. మన భూగ్రహం మీదుగా అది ప్రయాణిస్తుంది. చూడ్డానికి సిగరెట్ రూపంలో ఉంటుంది. ముందు మండుతోన్న అగ్నిగోళం.. దాని వెనుక తోకతో.. ఊహకు అందని వేగంతో అది మన సౌర వ్యవస్థలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Another is its size. A big comet might be 50 kilometers wide (the size of the famous Hale-Bopp comet which visited the inner solar system in the 1990s). This one may be — and I’m still reeling from this — a staggering 200 kilometers wide.