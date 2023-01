Bonus: ఉద్యోగులకు కోట్లలో బోనస్.. వచ్చి సంచులు నింపుకపోవుడే..!

చైనాలోని ఓ కంపెనీ తమ ఉద్యోగులకు రూ.73 కోట్లను బోనస్ గా ఇచ్చింది.

oi-Chekkilla Srinivas

సాధారణంగా ఏదైనా కంపెనీలో పని చేసే ఉద్యోగులకు బోనస్ ఎంత ఇస్తారు.. ఒక నెల జీతం లేదా రెండు నెలల జీతం.. ఇంకా అంటే 6 నెలల జీతం బోనస్ గా ఇస్తారు. కానీ ఓ కంపెనీ తమ ఉద్యోగులకు కోట్లల్లో బోనస్ ఇచ్చింది. ఆ బోనస్‌లను ఉద్యోగుల అకౌంట్‌లలో డిపాజిట్ చేయకుండా నేరుగా క్యాష్‌ రూపంలో చేతికి ఇచ్చింది. ఆ డబ్బు తీసుకునేందుకు ఉద్యోగులు బ్యాగులు పట్టుకు రావడం, వరుసగా పేర్చిన డబ్బుల కుప్పులో నుంచి నోట్ల కట్టల్ని బ్యాగుల్లో వేసుకునే దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Generally how much bonus is given to the employees working in any company.. One month salary or two months salary.. Also 6 months salary is given as bonus. But a company gave bonus in crores to its employees.