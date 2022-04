దేశాధ్యక్షుడి నివాసాన్ని చుట్టుముట్టిన ఆందోళనకారులు.. కాల్పులు: లంకలో ఏం జరుగుతోంది?

International

oi-Chandrasekhar Rao

కొలంబో: శ్రీలంకలో నెలకొన్న పెను ఆర్థిక సంక్షోభ పరిస్థితులు.. ఆ దేశాన్ని అల్లకల్లోలానికి గురి చేస్తోన్నాయి. ఆందోళనలకు దారి తీస్తోన్నాయి. తీవ్ర అనిశ్చితి నెలకొందక్కడ. రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న ధరల దెబ్బకు సామాన్యులు జీవించలేని దుర్భర వాతావరణం నెలకొంది. అమెరికన్ డాలర్‌తో పోలిస్తే.. శ్రీలంక కరెన్సీ విలువ దారుణంగా పడిపోవడం, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు ఆకాశానికి అంటుకోవడం నిత్యకృత్యమైంది. కుప్పకూలిన ఆర్థిక స్థితిగతులను పునరుద్ధరించడంలో విఫలమైందక్కడి ప్రభుత్వం.

English summary

A protest by hundreds of people trying to storm the home of Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa turned violent, with at least one man critically wounded, as residents slammed the government.