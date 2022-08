liplock: జైల్లో మౌత్ కిస్ తో చంపేసిన లేడీ, ఆడగాలితో ఆవేశంతో లిప్ లాక్, సినిమా స్టైల్లో హత్య !

International

oi-Mallikarjuna

వాషింగ్టన్/అమెరికా: విలన్లు పక్కాప్లాన్ తో ప్రత్యర్థులను ముద్దులు పెట్టి చంపేయడం మనం హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ తో పాటు కొన్ని భారతీయ సినిమాల్లోనే చూశాము. అయితే సినిమా స్టైల్లో డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు అయిన వ్యక్తిని హత్య చెయ్యడానికి అతని ప్రత్యర్థులు స్కెచ్ వేశారు. డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు అయిన యువకుడు జైలుకు వెళ్లాడు. జైల్లో ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పటికైనా నోరు విప్పితే మొదటికే మోసం వస్తుందని భయపడినట్లు ఉన్నారు. అందుకే అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతతో ఉన్న ఆ జైలులో ఆ ఖైదీని హత్య చెయ్యడానికి ప్లాన్ చేశారు. నాజుకుగా ఉన్న లేడీని రంగంలోకి దింపారు. జైల్లోకి వెళ్లిన కిలాడీ లేడీ డ్రగ్స్ కేసులో అరెస్టు అయిన ఖైదీకి మౌత్ కిస్ పెట్టింది. విరహంతో ఉన్న ఆ ఖైదీ మహిళతో లిప్ లాక్ చేసి ఆవేశంతో ఆమెను గట్టిగా పట్టుకుని విరహంతో రగిలిపోయాడు. అదే సమయంలో ఆమె నోటిలో ఉన్న విషం ఖైదీ నోట్లోకి తోసేయడంతో ఆ ఖైదీ ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి.

English summary

A Tennessee woman has been charged with the murder of an inmate who overdosed after she passed meth to him via a kiss during a jail visit in America.