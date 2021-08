తాలిబన్లపై ఆఫ్ఘన్ మొదటి మహిళా మేయర్ ప్రతిఘటన .. రండి.. చంపండి, పారిపోనని సంచలనం

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాలిబన్ ల పాలనపై ప్రతిఘటన మొదలైంది. తాలిబన్లు ఆఫ్ఘనిస్థాన్లో శాంతి స్థాపన కోసం కృషి చేస్తామని చెబుతున్నా , ఎవరికీ ఎలాంటి హాని జరగబోదని చెబుతున్నా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రజలు మాత్రం నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ముఖ్యంగా మహిళలు తీవ్ర భయాందోళన మధ్య బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. మహిళలపై ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో తాలిబాన్ ల పాలనలో కఠినమైన ఆంక్షలు అమలులో ఉన్న కారణంగా, ప్రస్తుతం మళ్లీ అలాంటి పరిస్థితులను చూడాల్సి వస్తుందని ఆవేదన చెందుతున్నారు. తాజా పరిణామాలతో 2018 లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మొట్టమొదటి మహిళా మేయర్‌గా చరిత్ర సృష్టించిన జరీఫా గఫారీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాలిబన్ల పాలనను ఆమె ప్రతిఘటించారు.

English summary

Zarifa Gafari, a female mayor appointed by President Ashraf Ghani after the escape of Taliban-ruled Afghanistan, said she had been murder attempts three times by the Taliban. She claimed that the Taliban would come for people like her and kill her.