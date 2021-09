ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో ఆకలి కేకలు ; అడుగంటుతున్న ఆహార నిల్వలు ; హెచ్చరిస్తున్నా ఇంకా సంబరాల్లోనే తాలిబన్లు !!

International

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ లో పరిస్థితులు రోజురోజుకి దయనీయంగా మారుతున్నాయి. ఒకపక్క తాలిబన్ల పాలనలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయాందోళనల మధ్య, ఇప్పుడు ఆహార కొరత కూడా ఆఫ్ఘనిస్థాన్ వాసులను ఆకలి కేకలు పెట్టేలా చేస్తున్నాయి. తాలిబన్ల దురాక్రమణతో ఆఫ్గనిస్థాన్ దేశంలో పరిస్థితి అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఒకపక్క ప్రాణభయం, మరో పక్క ఆకలి బాధ ఆఫ్ఘనిస్థాన్ వాసులను కన్నీరు పెట్టిస్తోంది. ప్రపంచమంతా ప్రజల స్వేచ్ఛా వాయువులను పిలుస్తూ బ్రతుకుతున్న నేటి రోజుల్లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్ వాసుల నిర్బంధ జీవనం నిత్య నరకాన్ని చూపిస్తుంది.

English summary

Millions of people in Afghanistan are starving for food. The United Nations has warned that the reserves provided to Afghanistan under the World Food Program will only last for days this month. expressed concern that the hunger of the poor could not be met after that.