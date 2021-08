Kabul Airport..శాటిలైట్ ఫొటోలు: ఆఫ్ఘన్ల దుస్థితికి అద్దం

International

కాబుల్: మొన్నటిదాకా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రస్తుతం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఆటవిక పరిపాలనకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా గుర్తింపు పొందిన తాలిబన్లు.. మరోసారి తమ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సమాయాత్తమౌతోన్నారు. ఇస్లామిక్ ఎమిరేట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పేరు మీద ప్రభుత్వాన్ని నెలకొల్పబోతోన్నారు. తాలిబన్ల పరిపాలన ఎలా ఉంటుందో ఇప్పటికే ప్రపంచం మొత్తం ఒకసారి చవి చూసింది.. ప్రత్యేకించి- ఆ దేశ ప్రజలు. సంప్రదాయాల పేరుతో తాలిబన్లు విధించే ఆంక్షలు స్వయంగా భరించిన అనుభవం వారికి ఉంది.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54