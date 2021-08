International

ఆఫ్గనిస్తాన్‌‌లో చిక్కుకుపోయిన 129 మంది భారతీయులతో ఎయిర్ ఇండియా విమానం కాబూల్ నుంచి ఢిల్లీకి బయలుదేరింది. ఆదివారం(ఆగస్టు 15) మధ్యాహ్నం 12.43గంటల సమయంలో ఢిల్లీ నుంచి కాబూల్ బయలుదేరిన విమానం... రెండు గంటల వ్యవధిలో అక్కడ ల్యాండ్ అయింది. సాయంత్రం 6గంటల సమయంలో తిరిగి కాబూల్ నుంచి ఢిల్లీకి టేకాఫ్ అయింది. సోమవారం(ఆగస్టు 16) కూడా మరో ఎయిర్ ఇండియా సర్వీస్ కాబూల్‌కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అయితే అప్పటి పరిస్థితిని బట్టి ఆ విమానాన్ని పంపించాలా వద్దా అనేది నిర్ణయిస్తారు.

An Air India flight with 129 Indians stranded in Afghanistan has departed from Kabul to Delhi. The flight took off from Delhi to Kabul at 12.43 pm on Sunday (August 15) and landed there within two hours. The return flight from Kabul to Delhi took off at 6 pm.