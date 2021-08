తాలిబన్లకు భారీ షాక్: అఫ్గాన్ అధ్యక్షుడు తానేనన్న అమ్రుల్లా సాలే -ఇండియా తీర్చి దిద్దిన నాయకుడు

International

oi-Madhu Kota

తాలిబన్ల ఆక్రమణతో అల్లకల్లోలంగా మారిన అఫ్గానిస్థాన్ లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సాక్ష్యాత్తూ అధ్యక్షుడు అష్రఫ్ ఘని దేశం విడిచి పారిపోవడంతో తాత్కాలిక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి, దానికి అంతర్జాతీయ మద్దతు కూడగట్టే పనిలో బిజీగా ఉన్న తాలిబన్లకు అమ్రుల్లా సాలే రూపంలో భారీ షాక్ ఎదురైంది. ఘని కేబినెట్ లో అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రిగా, దేశానికి మొదటి ఉపాధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన అమ్రుల్లా సాలే ఇప్పుడు తానే అఫ్గాన్ అధ్యక్షుడినని ప్రకటించుకున్నారు. అంతేకాదు, తాలిబన్లకు తలొగ్గే సవాలే లేదని, ఉగ్రమూకల భరతం పడతానీ సాలే శపథం చేశారు. అతను ఇండియా తీర్చి దిద్దిన నాయకుడు కావడంతో తాజా పరిణామాలు మరింత ఉత్కంఠగా మారాయి. పూర్తి వివరాలివి..

English summary

Former first vice-president Amrullah Saleh has claimed that he is the caretaker president of Afghanistan in Ashraf Ghani's absence. earlier he tweets "will never bow to Taliban". Amrullah Saleh reportedly trained by Indian intelligence organisations, became the spy chief of the Afghan government and later the interior minister and the vice president. Numerous attempts have been made on his life by Taliban and associated outfits.