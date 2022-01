భూగోళానికి పెనుముప్పు: దూసుకొస్తోన్న రాకాసి గ్రహశకలం: ఇంకెన్ని ఉపద్రవాలొస్తాయో!

International

వాషింగ్టన్: ఓ భారీ గ్రహశకలం భూమి వైపునకు దూసుకొస్తోంది. సైజులో అత్యంత భారీ పరిమాణంగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోందని, దాని వేగం కూడా ఇదివరకటి అస్టరాయిడ్లతో పోల్చుకుంటే.. రెట్టింపు ఉందని అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా వెల్లడించింది. ఇంకొద్ది రోజుల్లో ఈ గ్రహశకలం భూకక్ష్యలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం లేకపోలేదని పేర్కొంది. దీనివల్ల కొన్ని విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తవచ్చని అంచనా వేస్తున్నట్లు నాసా శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.

English summary

An asteroid which is 2.5 times the height of the Empire State Building will cross the Earth this month. NASA's Centre for Near Earth Studies said that the asteroid will fly by Earth on January 18 2022.