Attack: విల్లు, బాణాలతో విరుచుకుపడిన రియల్ బాహుబలి, ఐదు మందిని చంపేసి చిక్కిపోయాడు !

oi-Mallikarjuna

నార్వే/ కాంగ్స్ బర్గ్: నిత్యం రద్దీగా ఉండే సిటీలో సాయయంత్రం ఇంటికి వెళ్లే ముందు ప్రజలు ఎవరికి కావలసిన వస్తులు వారు తీసుకుంటూ బిజీగా ఉన్నారు. వ్యాపారులు కూడా వాళ్లవాళ్ల వ్యాపారం చేసుకుంటూ వారిపనిలో వారు నిమగ్నం అయ్యారు. కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ సమీపంలోని ఓ గోడ దగ్గర ఓ వ్యక్తి భుజానికి విల్లు, బాణాలు వేసుకుని నిలబడి ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో చేతిలో పాపను ఎత్తుకుని అటువైపు వెలుతున్న ఆ వ్యక్తిని కొంచెం అనుమానంగా చూస్తూనే అటువైపు వెళ్లింది. కొంతపేసటి తరువాత ఆ వ్యక్తి విల్లు చేతిలో పట్టుకుని బాణాలు తీసుకుని అటు వైపు వెలుతున్న వారి మీద గురి చూసి దాడి చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. బాణాల దెబ్బకు ఒక్కొక్కరు కుప్పకూలడం మొదలు పెట్టారు. అనుకోని ఈ సంఘటనతో అటు వైపు వెలుతున్న ప్రజలు ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీశారు. బాహుబలి సినిమాలో బళ్లాలదేవుడి టైపులో ప్రజల మీద విచక్షణా రహితంగా బాణాలతో దాడి చెయ్యడంతో ఐదు మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. చాలా మందికి తీవ్రగాయాలై ఆసుపత్రిపాలైనారు. సర్వసాధారణంగా తుపాకులతో అమాయకుల మీద విరుచుకుపడుతున్న ఉగ్రవాదులు గురించి అందరికీ తెలుసు. అయితే విచిత్రంగా బాహుబలి సినిమాలో లాగా విల్లు, బాణాలతో ఐదు మందిని చంపడం కలకలం రేపింది. నిందితుడిని డెన్మార్క్ జాతీయుడు డానీష్ గా పోలీసులు గుర్తించారు.

English summary

Attack: A man armed with a bow and arrows killed five people and wounded two others in southeastern Norway, police said, adding that they had arrested the suspect.