క్యాన్‌బెర్రా: హైదరాబాద్‌కు చెందిన టాప్ ఫార్మాసూటికల్స్ సంస్థ భారత్ బయోటెక్‌కు ఇటీవలే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ షాక్ ఇచ్చింది. ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్‌ను నిర్మూలించడానికి ఈ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన కోవాగ్జిన్ వ్యాక్సిన్‌ను అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వినియోగించడానికి అవసరమైన అనుమతిని మంజూరు చేయలేదు. మరింత అదనపు సమాచారాన్ని అందజేయాలని ఆదేశించింది. వాటిని పరిశీలించిన తరువాతే- తుది నిర్ణయాన్ని తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.

Australia recognised India's Covaxin for the purpose of travel to the country as it eased curbs on international travel. After more than 18 months of some of the world's strictest Coronavirus border policies.