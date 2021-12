International

oi-Kannaiah

బాబా వంగా... ఈ పేరు ఎక్కడో విన్నట్లుంది కదూ... అవును కచ్చితంగా వినే ఉంటారు. మన తెలుగు వారైన వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి ఎలాగైతే కాలజ్ఞానం చెప్పారో... అలాగే బల్గేరియాకు చెందిన ఈ బాబా వంగా కూడా కాలజ్ఞానం చెప్పారు. అంతేకాద భవిష్యత్తులో ఏమైతే జరుగుతాయని చెప్పిందో అవన్నీ దాదాపు జరిగాయి. తాజాగా 2022 గురించి బాబా వంగా చెప్పిన విషయాలు కొన్ని చూద్దాం.. అవి నిజమవుతాయా లేదా అని తెలియాలంటే కొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదు మరి.

English summary

Baba Vanga a Bulgarian Psychic whose predictions turned to be true have predicted the year 2022 wherin Tsunami and Earth quakes will hit the world and temperatures will touch 50 degree celcius in India.