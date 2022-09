చైనాపై ఎదురుదాడికి సిద్ధం: తేల్చేసిన బైడెన్: రెండోసారి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీపైనా క్లారిటీ

International

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో 2024లో నిర్వహించబోయే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడంపై జో బైడెన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. బైడెన్ 60 మినిట్స్ పేరుతో నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలపై మాట్లాడారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం సహా పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. తైవాన్‌పై చైనా యుద్ధానికి దిగితే అమెరికా ఎలాంటి పాత్రను పోషిస్తుందనే విషయంపైనా స్పష్టత ఇచ్చారు.

English summary

When asked on whether US forces would defend Taiwan if China invaded the island, Biden said yes, if in fact, there was an unprecedented attack.