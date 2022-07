Viral Video: స్నేహితులంటే మీరే.. క్యాన్సర్ తో పోరాడుతున్న సహచరవిద్యార్థి కోసం ఏం చేశారంటే..

International

oi-Chekkilla Srinivas

కొందరు చేసే పనులు ఎందరికో ఆదర్శంగా ఉంటాయి. అవి మనకు ప్రేరణగా నిలుస్తాయి. ఇలానే ఓ వీడియో ప్రేరణగా నిలువనుంది. ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా మీ ముఖంలో చిరునవ్వును తెస్తుంది. క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న ఒక బాలుడు తన సహవిద్యార్థులు చేసిన పనికి ఆశ్చర్యపోయి ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. వారు చేసిన పని అతని ముఖంలో చిరునవ్వును తెచ్చింది. అతని సహవిద్యార్థులు బాలుడికి సంఘీభావంగా తలలు గుండు కొట్టి ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ వీడియో గుడ్‌న్యూస్ మూవ్‌మెంట్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్‌లో పోస్ట్ చేశారు.

English summary

A boy battling cancer got the most heartwarming surprise from his classmates. The video capturing the moments has gone viral on social media.