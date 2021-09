భారతీయులకు బ్రిటన్ షాక్-మీ వ్యాక్సిన్లు పనిచేయవు-మా వ్యాక్సిన్ తప్పనిసరి-లేకుంటే క్వారంటైన్

International

oi-Syed Ahmed

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరోసారి కరోనా వ్యాప్తి భయాలు వెంటాడుతున్నాయి. సెకండ్ వేవ్ నుంచి ధర్డ్ వేవ్ వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉందన్న హెచ్చరికలతో దేశాలు అప్రమత్తమవుతున్నాయి. భారత్ లో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ వేగంగా సాగుతోంది. అయితే భారత్ తో పాటు మరికొన్ని దేశాల పౌరులు వ్యాక్సిన్లు వేయించుకుని తమ దేశానికి వస్తున్నా బ్రిటన్ మాత్రం ఆంక్షలు విధిస్తోంది. మీరు వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నా వేయించుకోనట్లేనంటూ వారిని క్వారంటైన్ కు పంపుతోంది. దీంతో ఇప్పుడు బ్రిటన్ వెళ్లాలంటే భారతీయులు హడలిపోతున్నారు.

English summary

the UK government has issued new guidelines for foreign travellers especially for india and some other countries, eventhough they have fully vaccinated, they will consider as unvaccinated.