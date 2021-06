International

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్‌కు కుచ్చుటోపీ పెట్టి పారిపోయిన మెహుల్ చోక్సీ.. ఎట్టకేలకు డోమినికాలో పోలీసులకు చిక్కిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే తనను పోలీసులు అపహరించారని.. తర్వాత చిత్రహింసలకు గురిచేశారని చోక్సీ ఆరోపించారు. దీంతో ఆంటిగ్వా, బార్బుడా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. కిడ్నాప్‌నకు సంబంధించి చోక్సీ లాయర్లు ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రభుత్వం స్పందించింది.

Royal Police Force of Antigua and Barbuda has started investigations into the alleged abduction of absconding diamantaire Mehul Choksi to neighbouring Dominica on a complaint filed by his lawyers.