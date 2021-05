viral video:అగ్నిపర్వతం బద్దలు -ఇళ్లపైకి లావా -15మంది మృతి -170 మంది చిన్నారులు గల్లంతు

International

oi-Madhu Kota

సెంట్రల్ ఆఫ్రికాలోని డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ది కాంగో (కాంగో) దేశంలో అగ్నిపర్వతం బద్దలైన ఘటన అనూహ్య విషాదాన్ని నింపింది. దశాబ్దాలుగా రగులుతోన్న ఆ అగ్నిపర్వతం బద్దలయ్యే సమయాన్ని అంచనా వేసి ప్రజల్ని అప్రమత్తం చేయడంలో యంత్రాంగం విఫలం చెందడంతో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం భారీగా సంభవించింది. అగ్నిపర్వతం బద్దలై ఉప్పొంగిన లావా ఊరిని ముంచెత్తుతోన్న పలు దృశ్యాలు వైరల్ అయ్యాయి. వివరాలివి..

#TOPNEWS: Congo Volcano Eruption | Oneindia Telugu

English summary

Torrents of lava poured into villages after dark in eastern Congo with little warning, leaving at least 15 people dead amid the chaos and destroying more than 500 homes, officials and survivors have said. The eruption of Mount Nyiragongo on Saturday night sent about 5,000 people fleeing from the city of Goma across the nearby border into Rwanda, while another 25,000 others sought refuge to the northwest in Sake, the UN children’s agency said Sunday. More than 170 children were still feared missing Sunday and UNICEF officials said they were organizing transit centres to help unaccompanied children in the wake of the disaster.