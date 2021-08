తాలిబన్ల విజయంతో కొత్త చర్చ-ఆప్ఘన్ ఎవరికి సొంతం ? ఏది స్వాతంత్రం ?

International

oi-Syed Ahmed

ఆప్ఘనిస్తాన్ లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పాటు సాగిన పాశ్చాత మద్దతు కలిగిన పాలనకు చరమగీతం పాడి అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు తాలిబన్లు. దీంతో సహజంగానే పాశ్చాత్య దేశాలతో పాటు వాటికి మద్దతిస్తున్న దేశాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి వంటి సంస్ధలు దీనిపై మండిపడుతున్నాయి. తాలిబన్ల పాలనను గుర్తించబోమంటున్నాయి. భారత్ దీ ఇదే ధోరణి. కానీ తాలిబన్ల విజయంపై పలు ముస్లిం దేశాల నుంచి మాత్రం భిన్నమైన స్పందన వస్తోంది. ముఖ్యంగా తాలిబన్ల పాలనలోకి వెళ్లిన ఆప్ఘనిస్తాన్ కు స్వాతంత్రం లభించిందా లేక దూరమైందా అన్న చర్చ సాగుతోంది.

English summary

mixted debate has been going on over independence in the wake of the Taliban's occupation of Afghanistan.