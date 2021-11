డెన్వర్ జూలో హైనాలకు కరోనా .. ప్రపంచంలోనే తొలిసారి హైనాలకు సోకిన మహమ్మారి

International

oi-Dr Veena Srinivas

కరోనా మహమ్మారి విజృంభణతో ప్రపంచం మొత్తం అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. కరోనా ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్ ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేశాయి. ఇదిలా ఉంటే ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా డెన్వర్ జంతుప్రదర్శనశాలలో ఉన్న హైనాలు కరోనా బారిన పడినట్టు తెలుస్తుంది. ఇప్పటికే అనేక చోట్ల పులులు, సింహాలకు కరోనా సోకినట్టు నిర్ధారణ కాగా , తాజాగా తొలిసారి హైనాలకు కరోనా వైరస్ సోకింది. డెన్వర్ జూ పార్క్ లోని రెండు హైనా లకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయింది. డెన్వర్ జూలో కరోనా సోకిన 2 హైనాలలో ఒక దాని పేరు కిబో కాగా మరొకటి ఎన్గోజీ, అని నేషనల్ వెటర్నరీ సర్వీసెస్ లాబొరేటరీస్ ప్రకటించింది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైనా జంతువులలో మొదట ధృవీకరించబడిన కేసులుగా పేర్కొంది.

English summary

Hyenas in Denver Zoo appears to have been infected with the corona. While corona has already been diagnosed in tigers and lions in many places, the hyena has recently been infected with the corona virus for the first time.