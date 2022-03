అలా చేస్తే ప్రపంచ యుద్దమే - భారీ మూల్యం తప్పదు : బైడెన్ సంచలనం..!!

International

oi-Sai Chaitanya

అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఉక్రెయిన్ పైన రష్యా యుద్దం ప్రారంభించిన సమయం నుంచి బైడెన్ రష్యా అధ్యక్షుడి తీరు పైన ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. రష్యా పైన అనేక ఆర్దిక ఆంక్షలు విధించారు. ఉక్రెయిన్ సరిహద్దు దేశాల పర్యటనలో ఉన్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హార్రీస్ కీలక నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తున్నారు.

ఇదే సమయంలో బైడెన్ రష్యా తీరు పైన మరోసారి స్పందిస్తూనే.. హెచ్చరిక లు చేసారు. ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధంలో రసాయన ఆయుధాల వినియోగానికి రష్యా తీవ్ర మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసారు. ఉక్రెయిన్‌లో రష్యాపై అమెరికా యుద్ధం చేయబోదని చెప్పారు.

English summary

Joe Biden stated that the United States would not fight in Ukraine, and that a direct confrontation between NATO and Russia would result in World War III.