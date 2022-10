రష్యా-ఉక్రెయిన్ వార్ ఆపడానికి ఎలాన్ మస్క్ ప్లాన్- తీవ్రంగా స్పందించిన జెలెన్ స్కీ..

International

oi-Syed Ahmed

రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య సాగుతున్న యుద్ధం ప్రారంభమై నెలలు గడుస్తున్నాయి. అయినా ఈ యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. రష్యాకు వ్యతిరేకంగా పాశ్చాత్యదేశాలతో పాటు ఐరోపా దేశాలు కూడా ఒక్కటై ఉక్రెయిన్ కు సాయంచేస్తుండటంతో ఈ యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసేలా కనిపించడం లేదు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్ పై అణుదాడి చేసేందుకు కూడా రష్యా అధినేత పుతిన్ సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో యుద్ధ నివారణ ప్రయత్నాలు కూడా ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి.

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగించేందుకు ఇప్పుడు ప్రపంచ బిలియనీర్ ఎలాన్ మస్క్ కూడా రంగంలోకి దిగారు.

ఎలాన్ మస్క్ ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రణాళికపై దృష్టి పెట్టాలని ట్విట్టర్ వినియోగదారులను కోరారు.

దీనిపై ఉక్రెయిన్ వాసులు మండిపడుతున్నారు. అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీ కూడా ఎలాన్ మస్క్ ట్వీట్ పై మండిపడ్డారు.

ఇంతకీ ఎలాన్ మస్క్ తన ట్వీట్ లో ఏం పెట్టారో తెలిస్తే వీరి ఆగ్రహం మనకు అర్దమవుతుంది.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine