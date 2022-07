ప్రధాని రేసులో దూసుకెళ్తోన్న మూర్తి గారి అల్లుడు: మూడో రౌండ్ కూడా మనోడిదే

International

లండన్: బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి రేసులో అధికార కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి రిషి సునక్.. దూసుకెళ్తోన్నారు. మూడో రౌండ్‌లోనూ తిరుగులేని మెజారిటీని సాధించారు. ప్రధాని పదవి కోసం పోటీ పడుతోన్న తోటి నాయకుల కంటే అత్యధిక ఓట్లను సాధించారు. బ్రిటన్ పార్లమెంట్ సభ్యుల్లో అధికశాతం మంది రిషి సునక్ ప్రధాని అభ్యర్థిత్వం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. బోరిస్ జాన్సన్ వారసుడిగా ఆయనను ఎన్నుకుంటోన్నారు.

English summary

Former Finance minister of Britain Rishi Sunak won the most support in the third round of voting to find a replacement for Boris Johnson.