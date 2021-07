స్కూల్ విద్యార్థులకు కండోమ్స్-ఐదో తరగతి నుంచే-కొత్త సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీపై దుమారం

International

oi-Srinivas Mittapalli

అమెరికాలోని చికాగో పబ్లిక్ స్కూల్స్‌కు చెందిన ఎడ్యుకేషన్ బోర్డు తీసుకున్న ఓ నిర్ణయం వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఐదో తరగతి... ఆపై తరగతుల విద్యార్థులకు స్కూళ్లలో 'కండోమ్స్'ను అందుబాటులో ఉంచాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు బోర్డు పరిధిలోని 600 స్కూళ్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. చికాగో డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ సహకారంతో స్కూళ్లకు కండోమ్స్‌ను సప్లై చేయనున్నారు. ఒకవేళ కండోమ్స్ అయిపోతే స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్‌కు సమాచారమిచ్చి తెప్పించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

English summary

A new program by Chicago Public Schools involves offering condoms to elementary school students in fifth grade.Incoming students will have access to 250 condoms per elementary school; high schools are required to have 1,000 on hand.