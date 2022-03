ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఉక్కిరి బిక్కిరి - పార్టీ సభ్యులు ఓటింగ్ కు వెళ్లొద్దు : అవిశ్వాసం వేళ ఉత్కంఠ..!!

International

oi-Sai Chaitanya

పాక్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ తనకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పరిణామాలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఇమ్రాన్ పైన అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసు ఇచ్చారు. ప్రతిపక్షాలతో పాటుగా స్వపక్షానికి చెందిన సభ్యులు సైతం ఇమ్రాన్ కు వ్యతిరేకంగా స్వరం పెంచారు. ఈ నెల 31వ తేదీతో దీని పైన చర్చ ముగియనుంది. ఏప్రిల్ 3న ఓటింగ్ కు ఛాన్స్ ఉంది. ఆ రోజున జాతీయ అసెంబ్లీ సమావేశానికి దూరంగా ఉండాలని లేదా హాజరుకావద్దని పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఇమ్రాన్ ఖాన్ తన పార్టీ సభ్యులను ఆదేశించారు. పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆయన తన సభ్యులను ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. పాకిస్తాన్ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 63(A) యొక్క నిబంధన వెనుక ఉద్దేశాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

English summary

Imran Khan strictly directed his party lawmakers to either abstain or not attend the National Assembly session on the day of voting on the no-confidence motion against him.