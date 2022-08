International

oi-Garikapati Rajesh

అల్‌ఖైదా చీఫ్ అల్‌జ‌వ‌హ‌రీని హ‌త‌మార్చ‌డంలో ''ఎంక్యూ-9 రీప‌ర్'' అనే స‌రికొత్త డ్రోన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర పోషించింది. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలు ఇప్పుడు ఈ వాహ‌నంపై దృష్టిసారించాయి. జ‌వ‌హ‌రీని నుజ్జు నుజ్జు చేసి చంపేందుకు అగ్ర‌రాజ్యానికి చెందిన అధికారులు అత్యంత క‌చ్చిత‌త్వంతో ల‌క్ష్యాన్ని ఛేదించే ఆర్ఎక్స్ 9 క్షిప‌ణుల‌ను ప్ర‌యోగించింది. దాన్ని ప్రిడేట‌ర్ బి డ్రోన్‌గా పిలుస్తారు. ఎంక్యూ 9 రీప‌ర్‌, మ‌నీవెల్ టీపీసీ 331-10 ట‌ర్బో ప్రొప్ అనే ఇంజ‌న్ సాయంతో ఇది ప‌నిచేస్తుంది.

English summary

India is also interested in buying these. Negotiations have already been held between India and America for the purchase of this reaper, which costs 60 to 80 million dollars