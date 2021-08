తాలిబన్ విజయం: భారత్ నిర్ణయంలో మార్పు! -అఫ్గాన్ సంక్షోభంపై రామ్ మాధవ్ వ్యాఖ్యలు -చైనా మద్దతు?

International

oi-Madhu Kota

దక్షిణాసియా దేశం అఫ్గానిస్థాన్ లో పరిణామాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. ఒక్కొక్కటిగా రాష్ట్రాలను కైవసం చేసుకుంటూ వచ్చిన తాలిబన్ సేనలు ఆదివారం నాటికి రాజధాని కాబూల్ ను సైతం హస్తగతం చేసుకున్నాయి. తాలిబన్లతో పోరాడకుండానే, కాబూల్ నగరంలో రక్తపాతం లేకుండానే అధికార పగ్గాలను అప్పగించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నామంటూ అష్రఫ్ ఘని ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో ఈ పరిణామం భారత్ ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందనే చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే..

తాలిబన్ల ఘన విజయం: కాబూల్ వశం -అఫ్గాన్‌లో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు -ఘని రాజీనామా -కొత్త అధ్యక్షుడు బరాదర్

As reports of the Taliban entering Afghanistan’s capital Kabul on Sunday, 15 August, emerged, Ram Madhav, a senior member of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), said that India needs to re-evaluate the situation and be “prepared to prevent its fallout on our interests.” Taking to Twitter, Madhav said that, “India needs to quickly reevaluate the situation with Taliban’s takeover of Kabul impending. We couldn’t prevent it but we must be prepared to prevent its fallout on our interests …"