భారతీయులను అడ్డుకుంటున్న ఉక్రెయిన్ సైన్యం - రక్షణ కవచాలుగా..!!

International

oi-Sai Chaitanya

ఉక్రెయిన్ నగరాల పైన రష్యా పట్టు సాధించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఖేర్సన్ నగరాన్ని రష్యా నియంత్రణలోకి తెచ్చుకుంది. ఖీవ్ నగరం లో బాంబులతో దాడులు కొనసాగిస్తోంది. మెట్రో స్టేషన్లలో పేలుళ్లు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో ఉక్రెయిన్​లోని ఖార్కివ్‌ నగరం నుంచి భారతీయులు వెళ్లిపోకుండా ఉక్రెయిన్‌ యంత్రాంగం అడ్డుకుంటోందని రష్యా రక్షణ శాఖ ఆరోపించింది. భారతీయులను ఉక్రెయిన్‌ సైనికులు మానవ రక్షణ కవచాలుగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలిపింది. తమ భూభాగం ద్వారా భారతీయులను స్వదేశం పంపేందుకు సిద్ధమని రష్యా వెల్లడించింది.

English summary

The Russian Defence Ministry has alleged that the Indian students have been taken hostage by the Ukrainian forces to use them as a “human shield”.