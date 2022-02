International

oi-Dr Veena Srinivas

ఉక్రెయిన్ లో దారుణమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రష్యా సైనిక చర్య నేపథ్యంలో, కొనసాగుతున్న బాంబు దాడులతో, వైమానిక దాడులతో ఉక్రెయిన్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతోంది. రష్యా దాడితో ఉక్రెయిన్లో ఎటుచూసినా భయానక దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా బాంబులు మోతే వినిపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆందోళన కనిపిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే ఒకరితో ఒకరికి సంబంధాలు లేకుండా ఉక్రెయిన్ లో ఇంటర్నెట్ సేవలు కూడా నిలిచిపోవడం అక్కడ ఉన్నవారికి ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

English summary

Internet services are down in Ukraine. Internet services were suspended in several cities, including the capital, Kiev. With this, the family members are worried about how they are as they do not even have communication with their children.