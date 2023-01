స్పెషల్ ప్యాకేజ్- రాజధాని ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయించనున్న ప్రభుత్వం..!?

International

oi-Chandrasekhar Rao

టోక్యో: జపాన్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. రాజధాని టోక్యో రీజియన్ ను ఖాళీ చేయించడానికి చర్యలు తీసుకుంది. టోక్యో రీజియన్ నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లే వారికి ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ప్రకటించిందక్కడి ప్రభుత్వం. దీనికోసం ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజీని కూడా ప్రకటించింది. 2023 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచే దీన్ని అమలు చేయడానికి సమాయాత్తమౌతోంది.

English summary

Japan plans to boost financial support to households to move away from the capital to combat depopulation in other areas of the country.