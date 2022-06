జో బైడెన్ కీలక నిర్ణయం: ఆ వయస్సు 18 నుంచి 21కి పెంపు: ఏకే 47..బ్యాన్

International

oi-Chandrasekhar Rao

వాషింగ్టన్: ఈ మధ్యకాలంలో యథేచ్ఛగా చోటు చేసుకున్న కాల్పుల ఉదంతాలు- అగ్రరాజ్యం అమెరికాను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురి చేశాయి. కొన్ని కీలక నిర్ణయాలను తీసుకునే దిశగా ప్రేరేపించాయి. అడ్డు అదుపు లేకుండా సాగుతున్న తుపాకుల సంస్కృతిపై ఉక్కుపాదం మోపే దిశగా కదిలించాయి. రక్తపాతాన్ని నివారించడానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలను ప్రకటించారు. త్వరలోనే వాటిపై చట్టాలను తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు.

English summary

US President Joe Biden called for a ban on assault weapons and high-capacity magazines, and short of that, he said the age to purchase them should be raised from 18 to 21.