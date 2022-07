Joe Biden Cancer : నాకు క్యాన్సర్-జో బైడెన్ షాకింగ్ ప్రకటన- వైట్ హౌస్ క్లారిటీ

International

oi-Syed Ahmed

అంతర్జాతీయంగా పలు దేశాల్లో పెరిగిపోతున్న కర్గన ఉద్గారాలు, వాటివల్లచోటు చేసుకుంటున్న వాతావరణ మార్పులపై మాట్లాడుతూ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఓ సంచలన ప్రకటన చేశారు. తనకు క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే దానిపై ఇతర వివరాలేవీ బయటపెట్టలేదు. దీంతో అమెరికాతో పాటు పలుదేశాల్లో దీనిపై వెంటనే చర్చ మొదలైంది.

అమెరికా అధ్యక్షుడికి క్యాన్సర్ వచ్చిదంటూ వివిధ దేశాల్లో పలువురు నేతలు చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అమెరికాలోనూ అధ్యక్షుడి ఆరోగ్యంపై ఆరా తీయడం మొదలుపెట్టారు. తాజాగా గ్లోబల్ వార్మింగ్, తాను పెరిగిన పరిసరాల్లోని చమురు శుద్ధి కర్మాగారాల నుండి వెలువడే ఉద్గారాల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన ప్రకటనలో క్యాన్సర్ గురించి చేసిన ప్రస్తావన ఇందుకు కారణమైంది.

Did Joe Biden just announce he has cancer?



“That’s why I — and so damn many other people I grew up with — have cancer.” pic.twitter.com/lkm7AHJATX