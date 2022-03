International

oi-Kolli Venkata Kishore

రష్యా బాంబుల దాడులతో ఉక్రెయిన్ దద్దరిల్లుతోంది. ఏ నగరంలో చూసినా భయానక పరిస్థితులే కన్పిస్తున్నారు. భవనాలన్నీ ధ్వంసమైయాయి. ప్రజల ఆర్తనాదాలు వినిపిస్తున్నాయి. బాంబుల భయంతో పౌరులు పరుగులు పెడుతున్నారు. పొరుగు దేశాలకు పారిపోతున్నారు. భీకర యుద్ధపోరుతో ప్రజలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు. ఒక్కో నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటున్న రష్యా బలగాలు ఉక్రెయిన్‌పై దాడులను మరింత ముమ్మరం చేసింది.

English summary

Joe Biden says Putin was considering the use of chemical and biological weapons in the face of fierce resistance from Ukrainian forces.