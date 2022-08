Al Zawahiri-Joe Biden: అల్ జవహరీ మట్టు- బైడెన్ సంచలన ట్వీట్ల వర్షం-హెచ్చరికలతో

అమెరికాపై సెప్టెంబర్ 2001 దాడుల్లో కీలకపాత్ర పోషించిన అల్ ఖైదా నేత అల్ జవహరీ హత్యపై అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇన్నాళ్లకు న్యాయం జరిగిందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. శనివారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో సీఐఏ డ్రోన్ దాడిలో అల్ ఖైదా నేత అమాన్ అల్-జవహిరి మరణించిన తరువాత న్యాయం జరిగిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన వరుస ట్వీట్లు చేశారు.

"శనివారం, నా దిశానిర్దేశం మేరకు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని కాబూల్‌లో విజయవంతంగా వైమానిక దాడిని నిర్వహించింది, అది అల్-ఖైదా అయ్మాన్ అల్-జవహిరి యొక్క అమీర్‌ను చంపింది. న్యాయం జరిగింది" అని అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ ట్వీట్ చేశారు.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.



Justice has been delivered. — President Biden (@POTUS) August 1, 2022

అలాగే మరో ట్వీట్ లో జో బైడెన్ అల్ జహహరీ హత్యపై వీడియో సందేశం కూడా ఇచ్చారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో పాటు వెలుపల ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను అమెరికా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తుందని అమెరికన్ ప్రజలకు తాను వాగ్దానం చేశానని చెప్పారు. ఇప్పుడు దానిని చేసి చూపించినట్లు బైడెన్ తెలిపారు.

I made a promise to the American people that we’d continue to conduct effective counterterrorism operations in Afghanistan and beyond.



We have done that. pic.twitter.com/441YZJARMX — President Biden (@POTUS) August 2, 2022

మరొక ట్వీట్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు బిడెన్ మాట్లాడుతూ, యునైటెడ్ స్టేట్స్ హాని చేయాలని కోరుకునే వారికి వ్యతిరేకంగా "అమెరికన్ ప్రజలను రక్షించడానికి మా సంకల్పం, మా సామర్థ్యాన్ని" ప్రదర్శించడం కొనసాగించిందన్నారు. "ఈ రాత్రి మేము స్పష్టం చేసాము: ఎంత సమయం పట్టినా. మీరు ఎక్కడ దాచడానికి ప్రయత్నించినా ఫర్వాలేదు. మేము మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటాం' అని ట్వీట్ చేశారు.

The United States continues to demonstrate our resolve and our capacity to defend the American people against those who seek to do us harm.



Tonight we made clear:



No matter how long it takes.

No matter where you try to hide.

We will find you. — President Biden (@POTUS) August 2, 2022

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో యూఎస్ జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో చనిపోయిన అల్ ఖైదా నేత అయ్మాన్ అల్-జవహరీ..సెప్టెంబర్ 11, 2001 అమెరికాపై అల్ ఖైదా చేసిన దాడులకు ఒసామా బిన్ లాడెన్ పన్నాగానికి సాయం చేశాడు. అల్-ఖైదా మనుగడ సాగించి ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో వ్యాప్తి చెందేలా చేశాడు. దీంతో అధ్యక్షుడు జో బిడెన్ సోమవారం అల్-జవహ్రీని హతమార్చినట్లు ప్రకటించారు. అమెరికన్ దళాలు ఆప్ఘనిస్తాన్ విడిచిపెట్టిన 11 నెలల తర్వాత తాము సాధించిన విజయంపై బైడెన్ సంతోషంగా ఉన్నారు.

